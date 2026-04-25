"İnter" Manuel Akanjini "Mançester Siti"dən tam transfer edəcək
Futbol
- 25 aprel, 2026
- 15:07
"İnter" (İtaliya) "Mançester Siti"dən (İngiltərə) icarəyə götürdüyü müdafiəçi Manuel Akanjini tam transfer edəcək.
"Report" insayder Fabritsio Romanoya istinadən xəbər verir ki, A Seriyası klubu 30 yaşlı futbolçu üçün 15 milyon avro ödəyəcək.
İsveçrəli müdafiəçi 2025-ci ilin sentyabrından Milan təmsilçisində çıxış edir.
Qeyd edək ki, M.Akanji cari mövsümdə "İnter"in heyətində bütün turnirlərdə 42 matça çıxıb və 2 qol vurub.
20:59
"Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"Futbol
20:53
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"Futbol
20:52
Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edibDigər ölkələr
20:43
Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyibDigər ölkələr
20:38
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıqXarici siyasət
20:35
İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olubFərdi
20:32
Foto
Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olubFərdi
20:26
XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:23
Foto