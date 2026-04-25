"İnter" Manuel Akanjini "Mançester Siti"dən tam transfer edəcək

    Futbol
    • 25 aprel, 2026
    • 15:07
    İnter Manuel Akanjini Mançester Sitidən tam transfer edəcək

    "İnter" (İtaliya) "Mançester Siti"dən (İngiltərə) icarəyə götürdüyü müdafiəçi Manuel Akanjini tam transfer edəcək.

    "Report" insayder Fabritsio Romanoya istinadən xəbər verir ki, A Seriyası klubu 30 yaşlı futbolçu üçün 15 milyon avro ödəyəcək.

    İsveçrəli müdafiəçi 2025-ci ilin sentyabrından Milan təmsilçisində çıxış edir.

    Qeyd edək ki, M.Akanji cari mövsümdə "İnter"in heyətində bütün turnirlərdə 42 matça çıxıb və 2 qol vurub.

    Manuel Akanji İnter FK Mançester Siti FK
    Inter to trigger €15M clause to sign Akanji from Man City: Romano

