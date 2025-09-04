"İnter" klubu pula qənaet etmək üçün beş transferlə kifayətlənib
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 14:38
İtaliyanın "İnter" klubu pula qənaət etmək üçün altıncı futbolçu transferini gerçəkləşdirməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tuttosport" nəşri məlumat yayıb.
Oyunçu keçidləri üçün ayrılan məbləğin 20-25 milyon avrosu qalıb. Lakin klub rəhbərliyi daha bir futbolçu ilə müqavilə imzalamamağa üstünlük verib.
"İnter" daha əvvəl Manuel Akanci, Petar Suçiç, Luis Enrike, Anj-Yoan Bonni və Endi Diufu heyətinə qatıb. Vitse-çempion qalan pulu qış transfer dönəmində xərcləyəcək.
