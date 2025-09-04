İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:38
    İnter klubu pula qənaet etmək üçün beş transferlə kifayətlənib

    İtaliyanın "İnter" klubu pula qənaət etmək üçün altıncı futbolçu transferini gerçəkləşdirməyib. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tuttosport" nəşri məlumat yayıb. 

    Oyunçu keçidləri üçün ayrılan məbləğin 20-25 milyon avrosu qalıb. Lakin klub rəhbərliyi daha bir futbolçu ilə müqavilə imzalamamağa üstünlük verib. 

    "İnter" daha əvvəl Manuel Akanci, Petar Suçiç, Luis Enrike, Anj-Yoan Bonni və Endi Diufu heyətinə qatıb. Vitse-çempion qalan pulu qış transfer dönəmində xərcləyəcək.

