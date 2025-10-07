İngiltərəli futbolçu klubundan ayrılmaq istəyir

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:34
    İngiltərəli futbolçu Cob Bellinqem Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubundan ayrılmaq istəyir.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı yarımmüdafiəçi az forma şansı qazandığı üçün narazıdır.

    O, cari mövsüm 9 matçda iştirak edib və əsasən sonradan meydana daxil olub.

    Qeyd edək ki, Cob Bellinqem yayda Dortmund təmsilçisinə keçib. O, İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən Cud Bellinqemin qardaşıdır.

