İngiltərəli futbolçu klubundan ayrılmaq istəyir
Futbol
- 07 oktyabr, 2025
- 11:34
İngiltərəli futbolçu Cob Bellinqem Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubundan ayrılmaq istəyir.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı yarımmüdafiəçi az forma şansı qazandığı üçün narazıdır.
O, cari mövsüm 9 matçda iştirak edib və əsasən sonradan meydana daxil olub.
Qeyd edək ki, Cob Bellinqem yayda Dortmund təmsilçisinə keçib. O, İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən Cud Bellinqemin qardaşıdır.
