İngiltərə təmsilçisi Premyer Liqada klub rekorduna imza atıb
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 09:49
"Sanderlend" İngiltərə Premyer Liqasında klub rekorduna imza atıb.
"Report" "Squawka" portalına istinadən xəbər verir ki, komanda buna VIII turda "Vulverhempton"a qalib gəlməklə (2:0) nail olub.
Klub tarixində ilk dəfə çempionatın ilk dörd ev matçında 10 xal qazanıb.
"Qurdlar" "Vest Hem" (3:0), "Brentford"u (2:1) da məğlub edib, "Aston Villa" ilə heç-heçə edib - 1:1.
Qeyd edək ki, "Sanderland" 8 turdan sonra 14 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.
