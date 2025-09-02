İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən klubların yayda transferlərə xərclədikləri məbləğ müəyyənləşib
Futbol
- 02 sentyabr, 2025
- 09:39
İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən klubların 2025-ci il yay transfer dönəmində xərclədikləri məbləğ bəlli olub.
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, 20 komanda oyunçu almaq üçün təxminən 3.5 milyard avro ödəyib.
Bu isə rekord göstərici hesab olunur. 2024-cü ilin yayında transfer xərcləri təxminən 2,2 milyard avro idi.
Eyni zamanda, İngiltərə klubları 2025-ci ildə Bundesliqa, La Liqa, Liqa 1 və A Seriyasındakı klublardan daha çox xərcləyiblər.
Son xəbərlər
10:51
Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilibXarici siyasət
10:49
Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblərMaliyyə
10:46
Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşirCOP29
10:46
Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcəkElm və təhsil
10:43
Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilibHadisə
10:40
Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıbDigər ölkələr
10:37
Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıbKomanda
10:37
"Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!Biznes
10:34