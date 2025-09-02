İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən klubların yayda transferlərə xərclədikləri məbləğ müəyyənləşib

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Futbol
    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:39
    İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən klubların 2025-ci il yay transfer dönəmində xərclədikləri məbləğ bəlli olub. 

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, 20 komanda oyunçu almaq üçün təxminən 3.5 milyard avro ödəyib. 

    Bu isə rekord göstərici hesab olunur. 2024-cü ilin yayında transfer xərcləri təxminən 2,2 milyard avro idi. 

    Eyni zamanda, İngiltərə klubları 2025-ci ildə Bundesliqa, La Liqa, Liqa 1 və A Seriyasındakı klublardan daha çox xərcləyiblər.

    İngiltərə Premyer Liqası   rekord transfer   bahalı transferlər   yay transfer dönəmi   La Liqa   Bundesliqa  

