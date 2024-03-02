İngiltərə Premyer Liqasında 1990-cı illərin ən yaxşı futbolçuları müəyyənləşib

“FourFourTwo” nəşri İngiltərə Premyer Liqasında 1990-cı illərin ən yaxşı futbolçularının adlarını açıqlayıb.
“Report” xəbər verir ki, siyahıya fransalı Erik Kantona rəhbərlik edir.
Ümumilikdə 32 futbolçunun yer aldığı cədvəlin ilk “15-liy”ində qərarlaşanlar bunlardır:
1. Erik Kantona (“Mançester Yunayted”)
2. Alan Şirer (“Nyukasl”)
3. Peter Şmeyxel (“Mançester Yunayted”)
4. Dennis Berqkamp (“Arsenal”)
5. Endi Koul (“Nyukasl”, “Mançester Yunayted”)
6. Rayan Giqqz (“Mançester Yunayted”)
7. Devid Bekhem (“Mançester Yunayted”)
8. Roy Kin (“Nottingem Forest”, “Mançester Yunayted”)
9. Matt Le Tisser (“Sauthempton”)
10. Pol Skoulz (“Mançester Yunayted”)
11. Yan Rayt (“Kristal Pelas”, “Arsenal”)
12. David Cinola (“Nyukasl”, “Tottenhem”)
13. Toni Adams (“Arsenal”)
14. Pol Makqrat (“Aston Villa”)
15. Devid Simen (“Arsenal”).
Qeyd edək ki, Maykl Ouen 16-cı, Patrik Vieyra 17-ci, Teddi Şeringem 19-cu, Stiv Makmanaman 26-cı, Mark Overmars 27-ci, Qari Nevill 29-cu yerdə göstərilib.