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    İngiltərə Premyer Liqası klubunun futbolçusu Luka Qurna-Duat avtomobil qəzasına düşüb

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 21:02
    İngiltərə Premyer Liqası klubunun futbolçusu Luka Qurna-Duat avtomobil qəzasına düşüb

    İngiltərə Premyer Liqası klubu "Hall Siti"nin futbolçusu Luka Qurna-Duat avtomobil qəzasına düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" nəşri məlumat yayıb.

    Qəza nəticəsində futbolçunun idarə etdiyi avtomobil aşıb. Hadisə klubun bazasının yaxınlığında qeydə alınıb.

    Polis və klubdan qəza faktını təsdiqləyiblər. Hadisə nəticəsində heç kim xəsarət almayıb.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 11-də klubun digər futbolçusu Sorba Tomas da eyni ərazidə avtomobili ilə qəza keçirib. Həmin hadisənin səbəbi açıqlanmayıb.

    İngiltərə Premyer Liqası Hall Siti FK Luka Qurna-Duat
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