İngiltərə Premyer Liqası klubunun futbolçusu Luka Qurna-Duat avtomobil qəzasına düşüb
Futbol
- 01 oktyabr, 2026
- 21:02
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İngiltərə Premyer Liqası klubu "Hall Siti"nin futbolçusu Luka Qurna-Duat avtomobil qəzasına düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" nəşri məlumat yayıb.
Qəza nəticəsində futbolçunun idarə etdiyi avtomobil aşıb. Hadisə klubun bazasının yaxınlığında qeydə alınıb.
Polis və klubdan qəza faktını təsdiqləyiblər. Hadisə nəticəsində heç kim xəsarət almayıb.
Qeyd edək ki, sentyabrın 11-də klubun digər futbolçusu Sorba Tomas da eyni ərazidə avtomobili ilə qəza keçirib. Həmin hadisənin səbəbi açıqlanmayıb.
Son xəbərlər
05:13
Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilərDigər ölkələr
04:50
"The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
04:17
"Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirirDigər ölkələr
03:36
Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayırFormula 1
03:02
Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdıDigər ölkələr
02:48
Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilərDigər ölkələr
02:06
Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
01:45
Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıbDigər ölkələr
01:20