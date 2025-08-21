Haqqımızda

İngiltərə millisinin üzvü "Arsenal"a keçir

İngiltərə millisinin üzvü "Arsenal"a keçir İngiltərənin "Kristal Pelas" klubunun futbolçusu Ebereçi Eze "Arsenal"a keçəcək.
Futbol
21 avqust 2025 10:11
İngiltərə millisinin üzvü Arsenala keçir

İngiltərənin "Kristal Pelas" klubunun futbolçusu Ebereçi Eze "Arsenal"a keçəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

Artıq bütün tərəflər arasında şifahi razılıq əldə olunub. "Topçular"dan əlavə, "Tottenhem" də 27 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün danışıqlar aparıb.

"Arsenal" İngiltərə millisinin üzvünün keçidi üçün təxminən 60 milyon funt sterlinq ödəyəcək.

Qeyd edək kİ, Ebereçi Eze 2020-ci ildən "Kristal Pelas"da çıxış edir. O, 2024/2025 mövsümündə bütün turnirlərdə 43 matçda 14 qol və 11 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Arsenal set to hijack Tottenham's move for Eberechi Eze

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Argentinada Sudamerikana Kubokunun oyunu yarımçıq dayandırılıb
Argentinada Sudamerikana Kubokunun oyunu yarımçıq dayandırılıb
21 avqust 2025 10:34
Çempionlar Liqası: Araz-Naxçıvan iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib
Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib
21 avqust 2025 09:37
Real əsas qapıçısı ilə müqavilənin müddətini uzadacaq
"Real" əsas qapıçısı ilə müqavilənin müddətini uzadacaq
21 avqust 2025 09:18
Neftçi İK futzal klubunda dəyişikliklər olub, yeni baş məşqçi açıqlanıb
"Neftçi" İK futzal klubunda dəyişikliklər olub, yeni baş məşqçi açıqlanıb
21 avqust 2025 09:00
Çempionlar Liqası: Fənərbağça Benfika ilə heç-heçə edib
Çempionlar Liqası: "Fənərbağça" "Benfika" ilə heç-heçə edib
21 avqust 2025 00:54
İtaliya təmsilçisi Monteneqro millisinin futbolçusunu heyətinə qatıb
İtaliya təmsilçisi Monteneqro millisinin futbolçusunu heyətinə qatıb
20 avqust 2025 23:57
La Liqa klubu Çelsinin müdafiəçisini transfer etməyə yaxındır
La Liqa klubu "Çelsi"nin müdafiəçisini transfer etməyə yaxındır
20 avqust 2025 23:50
“Mançester Siti” futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq
“Mançester Siti” futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq
20 avqust 2025 21:29
Arsenalın hücumçusu qeyri-müəyyən müddətə sıradan çıxıb
"Arsenal"ın hücumçusu qeyri-müəyyən müddətə sıradan çıxıb
20 avqust 2025 17:51
Azərbaycan millisinin sabiq kapitanı: Qarabağın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsini təmin etdiyini əsla deyə bilmərik
Azərbaycan millisinin sabiq kapitanı: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsini təmin etdiyini əsla deyə bilmərik"
20 avqust 2025 17:24

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi