İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    İngiltərə klubunun futbolçusu daha beş həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 13:07
    İngiltərə klubunun futbolçusu daha beş həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    İngiltərənin "Aston Villa" klubunun futbolçusu Yuri Tilemans daha beş həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    "Report" "The Athletic" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna yarımmüdafiəçinin baldırından zədələnməsi səbəb olub.

    28 yaşlı belçikalı oyunçu sentyabrın 13-də "Everton"la heç-heçə etdiləri (0:0) matçda sıradan çıxıb.

    Tibbi müayinələr ilkin olaraq gözlənildiyindən daha uzun sağalma tələb edən əzələ zədəsi aşkarlayıb.

    Qeyd edək ki, Yuri Tilemans 2023-cü ildən Premyer Liqa təmsilçisinin formasını geyinir.

    Aston Villa klubu zədəli futbolçu İngiltərə klubu Yuri Tilemans

    Son xəbərlər

    13:13

    Dünya Bankı: Azərbaycan üçün kibertəhlükəsizliyə investisiyaların iqtisadi faydasının ölçülməsi vacibdir - MÜSAHİBƏ

    İKT
    13:13

    Türkiyənin ədliyyə nazirinin müavini: İtkin düşmüş şəxslər problemi bütün dövlətlərinin birlikdə həll etməli olduğu məsələdir

    Xarici siyasət
    13:13

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsində 200 minə yaxın şəxs itkin düşüb

    Xarici siyasət
    13:07

    İngiltərə klubunun futbolçusu daha beş həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    12:57

    Nazir müavini: İtkin düşmüş azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirlməsində iştirak etməyə hazırıq

    Xarici siyasət
    12:55

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir

    Region
    12:55

    Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir

    Xarici siyasət
    12:54

    Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblər

    Fərdi
    12:53

    Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti