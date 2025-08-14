Haqqımızda

İngiltərə klubu yarımmüdafiəçi üçün "Mançester Yunayted"dən 140 milyon avro tələb edir

İngiltərə klubu yarımmüdafiəçi üçün "Mançester Yunayted"dən 140 milyon avro tələb edir İngiltərənin "Brayton" klubu futbolçusu Karlos Baleba üçün "Mançester Yunayted"dən 140 milyon avro tələb edir.
Futbol
14 avqust 2025 13:39
İngiltərə klubu yarımmüdafiəçi üçün Mançester Yunayteddən 140 milyon avro tələb edir

İngiltərənin "Brayton" klubu futbolçusu Karlos Baleba üçün "Mançester Yunayted"dən 140 milyon avro tələb edir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Independent" nəşri məlumat yayıb.

"Qırmızı şeytanlar" 21 yaşlı yarımmüdafiəçinin keçidi üçün danışıqları davam etdirir. Komandanın baş məşqçisi Ruben Amorim oyunçunu komandasında görmək istəyir. Mançester təmsilçisi Balebaya görə 93 milyon avro, bonuslar və cinah oyunçusu Ceydon Sançonu təklif etməyə hazırdır.

Qeyd edək ki, Kamerun millisinin üzvü 2023-cü ildə Fransanın "Lill" komandasından "Mançester Yunayted"ə keçib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Fransalı futbolçu UEFA Superkuboku oyunundan sonra irqçiliyə məruz qalıb
Fransalı futbolçu UEFA Superkuboku oyunundan sonra irqçiliyə məruz qalıb
14 avqust 2025 13:02
Ferentsvaroşun sabiq futbolçusu: Qarabağ beynəlxalq təcrübəyə malik komandadır
"Ferentsvaroş"un sabiq futbolçusu: "Qarabağ" beynəlxalq təcrübəyə malik komandadır"
14 avqust 2025 12:47
Arif Əsədov: Araz-Naxçıvan Kiprdə Azərbaycanın UEFA reytinqinə əmsallar əlavə etmək üçün çalışmalıdır
Arif Əsədov: "Araz-Naxçıvan" Kiprdə Azərbaycanın UEFA reytinqinə əmsallar əlavə etmək üçün çalışmalıdır"
14 avqust 2025 12:41
Çelsi klubu Dioqu Jotanın ailəsinə yardım edəcək
"Çelsi" klubu Dioqu Jotanın ailəsinə yardım edəcək
14 avqust 2025 12:32
Azərbaycan çempionatında turun açılış oyununu FIFA referisi idarə edəcək
Azərbaycan çempionatında turun açılış oyununu FIFA referisi idarə edəcək
14 avqust 2025 12:00
Sumqayıt fransalı futbolçu ilə müqavilə imzalayıb, başqa kluba icarəyə verib
"Sumqayıt" fransalı futbolçu ilə müqavilə imzalayıb, başqa kluba icarəyə verib
14 avqust 2025 11:50
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: Sabahın Bolqarıstan klubunu üstələmək üçün yaxşı şansı var
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: "Sabah"ın Bolqarıstan klubunu üstələmək üçün yaxşı şansı var"
14 avqust 2025 11:31
Beşiktaş Realdan ayrılan futbolçu ilə danışıqlar aparır
"Beşiktaş" "Real"dan ayrılan futbolçu ilə danışıqlar aparır
14 avqust 2025 11:08
Mançester Siti Realın futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb
"Mançester Siti" "Real"ın futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb
14 avqust 2025 10:31
Çempionlar Liqasının qalibi ardıcıl yeddinci il UEFA Superkubokunu qazanır
Çempionlar Liqasının qalibi ardıcıl yeddinci il UEFA Superkubokunu qazanır
14 avqust 2025 10:13

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi