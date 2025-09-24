İngiltərə klubu Unai Emeri ilə bağlı qərar verib
- 24 sentyabr, 2025
- 17:20
İngiltərənin "Aston Villa" klubu baş məşqçisi Unay Emeri ilə bağlı qərar verib.
"Report"un "Give Me Sport"a istinadən məlumatına görə, klub mütəxəssislə yaxın gələcəkdə ayrılmağı planlaşdırmır.
İspaniyalı məşqçinin xidmətində Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Mançester Yunayted" maraqlıdır.
Qeyd edək ki, Birmingem klubu İngiltərə Premyer Liqasında 5 turdan sonra 3 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb.
