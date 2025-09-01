İngiltərə klubu "Milan"ın futbolçusunu icarəyə götürüb
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 13:25
İngiltərənin "Bornmut" klubu "Milan"ın (İtaliya) futbolçusu Aleks Ximenesi icarəyə götürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Futbolçu ilə 2026-cı ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, 2023-cü ildən İtaliya klubunda forma geyinən 20 yaşlı futbolçu komandanın heyətində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib.
Son xəbərlər
14:51
Azərbaycanda 3 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilibMaliyyə
14:47
Overçuk: Ermənistan Aİİ və Aİ arasında seçim etməzdən əvvəl bütün amilləri nəzərə almalıdırRegion
14:43
Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün qərarlar etibarsız elan olunubDigər
14:43
Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıbİKT
14:42
Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:37
ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verilib - RƏSMİXarici siyasət
14:34
Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıbDigər ölkələr
14:30
İran AEBA-nın baş direktorunu əməkdaşlıq üçün "əsas problem" hesab edirDigər ölkələr
14:29