    İngiltərə klubu "Milan"ın futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    • 01 sentyabr, 2025
    • 13:25
    İngiltərə klubu Milanın futbolçusunu icarəyə götürüb

    İngiltərənin "Bornmut" klubu "Milan"ın (İtaliya) futbolçusu Aleks Ximenesi icarəyə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Futbolçu ilə 2026-cı ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, 2023-cü ildən İtaliya klubunda forma geyinən 20 yaşlı futbolçu komandanın heyətində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib. 

    "Milan" klubu  
    Alex Jimenez joins AFC Bournemouth on loan from AC Milan

