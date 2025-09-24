İngiltərə klubları "Milan"ın futbolçusu ilə maraqlanırlar
Futbol
- 24 sentyabr, 2025
- 13:38
İngiltərənin "Aston Villa" və "Vest Hem" klubları İtaliya təmsilçisi "Milan"ın futbolçusu Ruben Loftus-Çiklə maraqlanırlar.
"Report" "CaughtOffside" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı ingiltərəli oyunçu kifayət qədər forma şansı əldə etməsə, ölkəsinə qayıtmağı nəzərdən keçirəcək.
Növbəti bir neçə ay həlledici olacaq. "Milan"ın baş məşqçisi Massimiliano Alleqri də yarımmüdafiəçinin çıxışından razı deyil.
Qeyd edək ki, 2023-cü ildə İtaliya təmsilçisinə keçən Ruben Loftus-Çikin müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Son xəbərlər
13:48
Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıbEkologiya
13:45
Aleksandr Şarovski: Vətən müharibəsindəki qələbə yalnız Prezidentin və xalqın xidmətidirDaxili siyasət
13:44
Behzod Hamrayev: Özbəkistan və Azərbaycan statistika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəkMaliyyə
13:43
Foto
Azərbaycan İordaniya Ticarət Palatasının təşkil etdiyi tədbirlərdə təmsil olunubBiznes
13:38
İngiltərə klubları "Milan"ın futbolçusu ilə maraqlanırlarFutbol
13:31
Pakistan aviaşirkəti beşillik fasilədən sonra Böyük Britaniyaya uçuşları bərpa edirDigər ölkələr
13:29
Moldova rəsmisi: "Azərbaycan şirkətləri infrastruktur layihələrimizə cəlb edilə bilər" - MÜSAHİBƏBiznes
13:27
Bakı forumunda Belarusun statistik islahatları təqdim olunubMaliyyə
13:26