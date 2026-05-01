İnfantino 2027-ci ildə yenidən FIFA prezidenti seçkilərinə qatılacağını açıqlayıb
Futbol
- 01 may, 2026
- 10:17
FIFA prezidenti Canni İnfantino 2031-ci ilədək vəzifəsində qalmağı planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, funksioner bu barədə qurumun Kanadanın Vankuver şəhərində keçirilən Konqresində açıqlama verib.
O, 2027-ci ildə yenidən FIFA prezidenti seçilmək istədiyini söyləyib.
Xatırladaq ki, İnfantino 2016-cı ildən ali futbol qurumuna rəhbərlik edir. Təşkilatın nizamnaməsinə əsasən, bir şəxs yalnız üç dəfə bu posta seçilə bilər. Lakin 2022-ci ildə FIFA Şurası onun 2016-cı ildən 2019-cu ilədək prezident kimi ilk müddətini nəzərə almamaq qərarına gəlib. O, 2023-cü ildəki seçkilərdə yeganə namizəd olub.
Son xəbərlər
00:55
Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibHadisə
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34