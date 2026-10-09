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    "İmişli"nin köməkçi məşqçi və şef-skaut ilə yolları ayırmasının səbəbi məlum olub

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2026
    • 14:44
    İmişlinin köməkçi məşqçi və şef-skaut ilə yolları ayırmasının səbəbi məlum olub

    "İmişli" Futbol Klubunun köməkçi məşqçisi Zamir Həsənov və şef-skautu Rəsul Allahverdiyevlə yolları ayırmasının səbəbi məlum olub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Hər iki mütəxəssislə əməkdaşlığa qarşılıqlı razılıq və onların öz istəyi ilə xitam verilib:

    "Zamir Həsənov milli komandadakı işinin çoxluğu, Rəsul Allahverdiyev isə şəxsi işlərinin sıxlığı ilə əlaqədar komandadan ayrılmaq qərarına gəliblər".

    Qeyd edək ki, "İmişli" Misli Premyer Liqasında 4 xalla 8-ci sırada yer alıb.

    Zamir Həsənov Rəsul Allahverdiyev İmişli FK
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