İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "İmişli" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 10:07
    İmişli heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    "İmişli" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    25 yaşlı yarımmüdafiəçi Orxan Fərəcovla müqavilə imzalanıb.

    O.Fərəcov karyerası ərzində "Şamaxı-2", "Keşlə", "Səbail" klublarının uğurları üçün çalışıb. Legioner həyatı da yaşayan yarımmüdafiəçi Polşanın "KS CK Troszyn" və "Narew Ostrołęka" kollektivlərində çıxış edib.

    Qeyd edək ki, futbolçunun son klubları "Baku Sportinq" və "Şahdağ" olub.

    "İmişli" klubu Orxan Fərəcov "Baku Sportinq" klubu Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    10:32

    Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıb

    Hadisə
    10:31

    İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılır

    Daxili siyasət
    10:27
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilib

    Fərdi
    10:25

    Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılır

    Daxili siyasət
    10:22

    Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdır

    Daxili siyasət
    10:21

    Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilib

    İqtisadiyyat
    10:19

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaq

    Futbol
    10:17
    Foto

    TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    10:16

    Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti