"İmişli" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 10:07
"İmişli" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
25 yaşlı yarımmüdafiəçi Orxan Fərəcovla müqavilə imzalanıb.
O.Fərəcov karyerası ərzində "Şamaxı-2", "Keşlə", "Səbail" klublarının uğurları üçün çalışıb. Legioner həyatı da yaşayan yarımmüdafiəçi Polşanın "KS CK Troszyn" və "Narew Ostrołęka" kollektivlərində çıxış edib.
Qeyd edək ki, futbolçunun son klubları "Baku Sportinq" və "Şahdağ" olub.
