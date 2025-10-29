II Liqa klubunun baş məşqçisi: "Premyer Liqa təmsilçisinə qarşı da qələbə əzmi ilə hazırlaşırıq"
- 29 oktyabr, 2025
- 15:30
Azərbaycan II Liqasında çıxış edən "Qaradağ Lökbatan" klubu hər oyuna qələbə əzmi ilə çıxır.
Bunu "Report"a açıqlamasında qəsəbə təmsilçisinin baş məşqçisi Qəzənfər Abbasov deyib.
Mütəxəssis Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsində "İmişli"yə qarşı son dəqiqə qolu ilə məğlub olduqları matçı şərh edib:
"Premyer Liqa klubuna qarşı oyunun çətin keçəcəyini bilirdik. Rəqib hazırda çempionatda orta sıralarda qərarlaşan komandalardan biri idi. Son oyunda "Kəpəz"ə böyük hesabla qalib gəlmişdilər. Həmin görüşü təhlil etdik və görünən odur ki, futbolçularımız veirlən tapşırıqları doğru yerinə yetirdilər. Düzdür, səviyyə fərqi hiss olunurdu və bu, normal haldır. Baxmayaraq ki, topa daha çox "İmişli" sahib olmuşdu. Lakin biz də çəkinmədən hücumlar quraraq, qollarımızı vurduq. Həqiqətən maraqlı görüşə şahidlik etdik. Rəqib 90+6-cı dəqiqədə vurduğu qolla qələbə qazandı. Onları təbrik edirik".
Qəzənfər Abbasov II Liqanın qalibi olmaq istədiklərini söyləyib:
"Biz hər zaman oyunlara II Liqa yox, I Liqa komandası kimi hazırlaşırıq. Hazırkı hədəfimiz də II Liqanı çempion kimi başa vurub, I Liqaya qayıtmaqdır. Fərq etməz, Premyer Liqa, I Liqa, istərsə də II Liqa olsun, bötün matçlara qələbə əzmi ilə çıxırıq. "İmişli" ilə matçdan sonra futbolçularımı gözəl oyuna görə təbrik etdim. Bu heyətlə II Liqanın çempionu olacağımıza inanıram".
Qeyd edək ki, "Qaradağ Lökbatan" - "İmişli" oyunu 3:2 hesabı ilə ikincilərin xeyrinə başa çatıb.