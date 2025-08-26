Həvəskar futbolçular arasında XXVI Azərbaycan birinciliyinin qalibi müəyyənləşib

Haqqımızda

26 avqust 2025 10:17
AFFA-nın dəstəyi və Azərbaycan Həvəskarlar Futbol Federasiyasının təşkilatçılığı ilə həvəskar futbolçular arasında keçirilən XXVI Azərbaycan birinciliyinin qalibi müəyyənləşib.

"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Bakı, Sumqayıt və müxtəlif rayonlardan ümumilikdə 43 komandanın qatıldığı ölkə birinciliyinin final oyununda “Marafon” İK və “Məhəllə Uşaqları” komandaları üz-üzə gəliblər.

Rəqibini 4:0 hesabı ilə məğlub edən “Marafon” İK çempion olub.

Üçüncü yer uğrunda görüşdə “Naftalan Gəncləri” üzərində 4:2 hesablı qələbə qazanan “Tərtər” bürünc mükafata yiyələnib.

