Həbib Ağayev: "Səviyyəli oyunçu sayının azlığı səbəbindən çətinlik çəkirik"
Futbol
- 20 aprel, 2026
- 17:10
19 yaşadək qız futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi səviyyəli oyunçu sayının azlığı səbəbindən çətinliklə üzləşib.
Bunu "Report"a müsahibəsində komandanın baş məşqçisi Həbib Ağayev deyib.
Mütəxəssis ölkədə qadın futbolunun inkişafı üçün aşağı yaş qruplarına diqqəti artırmağın vacibliyini vurğulayıb:
"Səviyyəli oyunçu sayının azlığı səbəbindən çətinlik çəkirik. Keyfiyyətli oyunçular nə qədər çox olarsa, nəticələr də bir o qədər fərqli olar. Bunun üçün yenə də aşağı yaş qruplarına diqqəti artırmalıyıq ki, U-19 səviyyəsinə daha hazırlıqlı futbolçular gəlsin. Belədə milliyə böyük dəstək olarıq.
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
Son xəbərlər
18:21
Tramp: İranla razılaşma bu gün axşam imzalanacaqDigər ölkələr
18:15
"Hizbullah" İsraillə bufer zonaya hücum etmək niyyətində olduğunu açıqlayıbDigər ölkələr
18:07
İmişli sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
18:04
Əraqçi və İshaq Dar İranla ABŞ arasında əldə olunan atəşkəsi müzakirə ediblərRegion
18:02
Növbəti ay direktorlar üçün ixtisas biliklərinin yoxlanılması üzrə test imtahanı keçiriləcəkElm və təhsil
17:55
Bank of Baku üçün ADA Universitetində II mini MBA proqramı başladıElm və təhsil
17:52
Çexiya Rusiyanın ölkədəki səfirini şirkətlərə yönəlmiş təhdidlərə görə XİN-ə çağırıbDigər ölkələr
17:37
"İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qayda" təsdiqlənibMaliyyə
17:33
Foto