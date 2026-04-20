    Həbib Ağayev: "Səviyyəli oyunçu sayının azlığı səbəbindən çətinlik çəkirik"

    20 aprel, 2026
    • 17:10
    Həbib Ağayev: Səviyyəli oyunçu sayının azlığı səbəbindən çətinlik çəkirik

    19 yaşadək qız futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi səviyyəli oyunçu sayının azlığı səbəbindən çətinliklə üzləşib.

    Bunu "Report"a müsahibəsində komandanın baş məşqçisi Həbib Ağayev deyib.

    Mütəxəssis ölkədə qadın futbolunun inkişafı üçün aşağı yaş qruplarına diqqəti artırmağın vacibliyini vurğulayıb:

    "Səviyyəli oyunçu sayının azlığı səbəbindən çətinlik çəkirik. Keyfiyyətli oyunçular nə qədər çox olarsa, nəticələr də bir o qədər fərqli olar. Bunun üçün yenə də aşağı yaş qruplarına diqqəti artırmalıyıq ki, U-19 səviyyəsinə daha hazırlıqlı futbolçular gəlsin. Belədə milliyə böyük dəstək olarıq.

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

