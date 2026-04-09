Harri Maquayr "Mançester Yunayted"lə yeni müqavilə üçün maaşının azaldılmasına razılaşıb
Futbol
- 09 aprel, 2026
- 11:37
Harri Maquayr "Mançester Yunayted"lə (İngiltərə) yeni müqavilə imzalayarkən əhəmiyyətli maliyyə güzəştlərinə gedib.
"Report"un "The Sun" nəşrinə istinadən məlumatına görə, 33 yaşlı futbolçu həftəlik 190 min funt-sterlinq olan hazırkı maaşının azaldılmasına razılıq verib.
Bundan başqa, Maquayr MLS təmsilçisi "İnter Mayami"dən də olmaqla bir sıra daha sərfəli təklifləri rədd edib. Müdafiəçi klubun heyətində keçirdiyi vaxt ərzində İngiltərə Liqa Kubokunu və İngiltərə Kubokunu qazanıb.
Qeyd edək ki, Harri Maquayr "Mançester Yunayted"lə müqaviləsinin müddətini daha bir mövsüm - 2027-ci ilin yayına qədər uzadıb. O, 2019-cu ildən çıxış etdiyi klubun heyətində 266 matçda iştirak edib.
