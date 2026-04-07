Harri Maquayr "Mançester Yunayted" ilə yeni müqavilə imzalayıb
- 07 aprel, 2026
- 13:54
Harri Maquayr "Mançester Yunayted" ilə müqaviləsinin müddətini yeniləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə təmsilçisi məlumat yayıb.
Yeni müqaviləyə əsasən, 31 yaşlı mərkəz müdafiəçisi 2027-ci ilin iyununa qədər "qırmızı şeytanlar"ın heyətində qalacaq. Sözləşmədə müddətin daha bir il uzadılması variantı da nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, H.Maquayr 2019-cu ildən formasını geyindiyi Mançester klubunda 266 oyuna çıxıb. Təcrübəli futbolçu bu müddət ərzində komandası ilə İngiltərə Liqa Kuboku və FA Kubokunun qalibi olub.
