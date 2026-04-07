    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 13:54
    Harri Maquayr Mançester Yunayted ilə yeni müqavilə imzalayıb

    Harri Maquayr "Mançester Yunayted" ilə müqaviləsinin müddətini yeniləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Yeni müqaviləyə əsasən, 31 yaşlı mərkəz müdafiəçisi 2027-ci ilin iyununa qədər "qırmızı şeytanlar"ın heyətində qalacaq. Sözləşmədə müddətin daha bir il uzadılması variantı da nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, H.Maquayr 2019-cu ildən formasını geyindiyi Mançester klubunda 266 oyuna çıxıb. Təcrübəli futbolçu bu müddət ərzində komandası ilə İngiltərə Liqa Kuboku və FA Kubokunun qalibi olub.

    Harry Maguire signs contract extension at Manchester United

    Son xəbərlər

    14:41

    AYNA: Daha 9 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    14:38

    "Sabah"ın baş məşqçisi Nasir Nəsirli: "Əsas nəticə deyil, təcrübə qazanmaqdır"

    Futbol
    14:31

    Vens-Orban görüşündə neft müqaviləsinin elan edilməsi nəzərdə tutulur

    Digər ölkələr
    14:23

    İranın Kiş adasının cənubunda konteyner gəmisi hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    14:20
    Foto

    İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib

    Xarici siyasət
    14:20
    Video

    Mustafa Çiftçi: İstanbuldakı atışmada bir şübhəli öldürülüb, hücum edənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    14:08

    Azərbaycandakı intensiv yağışlar aqrar sektorda məhsuldarlığa necə təsir edəcək?

    ASK
    14:06

    Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlib

    Region
    14:06

    Azərbaycanda 3 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti