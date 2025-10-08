Fransa millisinin daha bir futbolçusu Azərbaycan yığması ilə oyundan əvvəl məşqə qatılmayıb
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 10:05
Fransa millisinin daha bir futbolçusu DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl son məşqdə iştirak etməyib.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, İngiltərənin "Liverpul" klubundan heyətə cəlb edilən İbrahima Konate yüngül zədəsi olduğu üçün hazırlıq prosesinə qatılmayıb.
Daha əvvəl Kilian Mbappenin də məşqə qatılmadığı bildirilib. Hazırda millinin tibbi heyəti onların vəziyyətini qiymətləndirir.
Qeyd edək ki, Fransa millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində növbəti matçını Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcək. Qarşılaşma oktyabrın 10-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də "Park de Prens" stadionunda keçiriləcək.
