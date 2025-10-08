İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Fransa millisinin daha bir futbolçusu Azərbaycan yığması ilə oyundan əvvəl məşqə qatılmayıb

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:05
    Fransa millisinin daha bir futbolçusu Azərbaycan yığması ilə oyundan əvvəl məşqə qatılmayıb
    İbrahima Konate

    Fransa millisinin daha bir futbolçusu DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl son məşqdə iştirak etməyib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, İngiltərənin "Liverpul" klubundan heyətə cəlb edilən İbrahima Konate yüngül zədəsi olduğu üçün hazırlıq prosesinə qatılmayıb.

    Daha əvvəl Kilian Mbappenin də məşqə qatılmadığı bildirilib. Hazırda millinin tibbi heyəti onların vəziyyətini qiymətləndirir.

    Qeyd edək ki, Fransa millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində növbəti matçını Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcək. Qarşılaşma oktyabrın 10-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də "Park de Prens" stadionunda keçiriləcək.

    Fransa - Azərbaycan oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ İbrahima Konate Kilian Mbappe zədə

    Son xəbərlər

    10:54
    Foto

    Dənizkənarı Milli Park "Green Flag Award" beynəlxalq mükafatına layiq görülüb

    Daxili siyasət
    10:51

    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:51

    Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnib

    Komanda
    10:50

    ITMF rəhbəri: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi tekstil sənayesi üçün böyük üstünlükdür"

    Biznes
    10:48

    Nəqliyyat naziri: "Çexiya Zəngəzur dəhlizinin inkişafını yaxından izləyir" - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    10:46
    Foto

    "Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçirib

    Maliyyə
    10:38

    Ali Məhkəmədə qeyri-əmlak hüquqlarının müdafiəsi haqqında qərar layihəsi ilkin müzakirəyə çıxarılıb

    Hadisə
    10:38

    Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 9 ayda 218 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    10:36

    ADB: KOB-lar ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi üçün əsas oyunçulardır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti