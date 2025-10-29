İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Fransa klubu "Real"ın futbolçusunu icarəyə götürəcək

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 22:40
    Fransa klubu Realın futbolçusunu icarəyə götürəcək

    Fransa təmsilçisi "Lion" İspaniyanın "Real" (Madrid) klubunun 19 yaşlı hücumçusu Felipe Endriki icarəyə götürməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabrizio Romano məlumat yayıb.

    Braziliyalı forvard keçid barədə qarşı tərəfə razılıq verib. İcarə müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Endrik bu mövsüm "Real"ın heyətində heç bir oyun keçirməyib.

    "Real" hücumçu Felipe Endrik "Lion" klubu

    Son xəbərlər

    23:27

    Qətər ABŞ və Venesuela arasında vasitəçi ola bilər

    Digər ölkələr
    23:15
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qaraçılarla ermənilər niyə bu qədər oxşardır?

    Region
    23:01

    Samir Abasov: "Neftçi" Vensan Abubakarın arxasınca qaçmayıb"

    Futbol
    22:51

    Rafael Qrossi BMT Baş katibi vəzifəsinə namizəd olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:40

    Fransa klubu "Real"ın futbolçusunu icarəyə götürəcək

    Futbol
    22:30

    Asip Kaya: Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı bu gün bütün dünyaya gözəl bir nümunədir

    Xarici siyasət
    22:25

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Azərbaycan basketbolu düzgün yoldadır"

    Komanda
    22:25

    Gürcüstan Prezidenti üç müxalifət partiyasının bağlanmasını dəstəkləyib

    Region
    22:24

    "Azərreyl" komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti