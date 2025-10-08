İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyununu norveçli hakim idarə edəcək

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:18
    DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyununu norveçli hakim idarə edəcək
    Rohit Saqqi

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Fransa - Azərbaycan oyunun norveçli hakim idarə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, baş hakim Rohit Saqqi olacaq.

    Ona Yorqen Ronning Valstadsve və Ole Andreas Haukasen kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Daniel Hiqraff yerinə yetirəcək.

    VAR-da Tom Harald Haqen, AVAR-da Siqurd Krinqstad əyləşəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi oktyabrın 10-da DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də "Park de Prens" stadionunda keçiriləcək.

