"Flamenqo" baş məşqçisi Filipe Luis ilə müqaviləyə xitam verib
Futbol
- 03 mart, 2026
- 12:17
Braziliyanın "Flamenqo" klubu baş məşqçisi Filipe Luis ilə yollarını ayırdığını rəsmən açıqlayıb.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 40 yaşlı mütəxəssis martın 3-dən etibarən peşəkar komandadakı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.
Onunla birlikdə köməkçisi İvan Palanko və fiziki hazırlıq üzrə məşqçi Dioqo Linyares də klubu tərk ediblər.
Qeyd edək ki, Luis 2024-cü ildən "Flamenqo"ya rəhbərlik edirdi.
