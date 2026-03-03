İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "Flamenqo" baş məşqçisi Filipe Luis ilə müqaviləyə xitam verib

    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 12:17
    Flamenqo baş məşqçisi Filipe Luis ilə müqaviləyə xitam verib

    Braziliyanın "Flamenqo" klubu baş məşqçisi Filipe Luis ilə yollarını ayırdığını rəsmən açıqlayıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 40 yaşlı mütəxəssis martın 3-dən etibarən peşəkar komandadakı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

    Onunla birlikdə köməkçisi İvan Palanko və fiziki hazırlıq üzrə məşqçi Dioqo Linyares də klubu tərk ediblər.

    Qeyd edək ki, Luis 2024-cü ildən "Flamenqo"ya rəhbərlik edirdi.

