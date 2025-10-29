FIFA Türkiyə Superliqası təmsilçisinə transfer qadağası qoyub
Futbol
- 29 oktyabr, 2025
- 10:50
Türkiyənin "Antalyaspor" klubuna transfer qadağası qoyulub.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə FIFA qərar qəbul edib.
Buna səbəb Antalya təmsilçisinin sabiq futbolçusu Samuel Etoonun menecerinə ödəməli olduğu vəsaiti hesaba köçürməməsidir. Superliqa təmsilçisi qarşıdakı üç transfer dönəmində heyətinə yeni oyunçu qata bilməyəcək.
Qeyd edək ki, S.Etoo 2015-2018-ci illərdə "Antalyaspor"un formasını geyinib. Komanda hazırda turnir cədvəlində 10 xalla 14-cü pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
11:20
Serbiya parlamentinin vitse-spikeri: Azərbaycan Konstitusiyası güclü dövlətin təməli olduXarici siyasət
11:16
Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"Maliyyə
11:15
Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidirXarici siyasət
11:15
Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıbKomanda
11:13
"Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər varDigər ölkələr
11:12
Foto
Salzburg Azərbaycan Evində "44 günün nəğməsi" adlı konsert proqramı keçirilibDiaspor
11:11
Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlibXarici siyasət
10:59
Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədikDigər ölkələr
10:55