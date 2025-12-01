"Fənərbağça" və "Qalatasaray" Superliqada 137-ci dəfə üz-üzə gələcəklər
- 01 dekabr, 2025
- 09:13
Futbol üzrə Türkiyə Superliqasında bu gün İstanbul derbisi keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Fənərbağça" doğma azarkeşləri önündə "Qalatasaray"ı qəbul edəcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.
Tərəflər Superliqa tarixində 137-ci dəfə qarşılaşacaqlar. 53 matçda hazırkı meydan sahibləri, 38 görüşdə "sarı-qırmızılar" qalibiyyət əldə edib, 45 görüşdə isə heç-heçə qeydə alınıb.
"Qalatasaray"ın Superliqada ən çox məğlubiyyət aldığı (53) və qol buraxdığı (164) komandaya qarşı oynayacaq. "Fənərbağça" isə bu rəqibi qəbul etdiyi son 8 çempionat matçının sadəcə birində (3 heç-heçə, 4 məğlubiyyət) qələbə qazana bilib. Son qalibiyyətə 2022-ci ildə imza atan "sarı-lacivərtlilər" ondan əvvəlki 18 oyunun 14-də (4 heç-heçə) sevinən tərəf olub.
Superliqada ən çox qırmızı vərəqə də bu derbidə göstərilib. "Fənərbağça"dan 26, "Qalatasaray"dan 32 nəfər bu halla üzləşib. 58 qırmızı vərəqənin yarısı 2004/2005 mövsümündən bu yana keçirilən 44 matça təsadüf edib.
Qeyd edək ki, "sarı-qırmızılar" hazırda 32 xalla liderdir. Rəqibindən bir xal az toplayan meydan sahibləri ikinci pillədə qərarlaşıb.