Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilib
Futbol
- 06 oktyabr, 2025
- 15:49
İtaliya futbol millisinin sabiq müdafiəçisi Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
52 yaşlı mütəxəssis komandanı 2026-cı il dünya çempionatına hazırlayacaq.
Kannavaronun son iş yeri 2025-ci ilin aprelində tərk etdiyi "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) olub. O, həmçinin "Udineze", "Benevento", Çinin "Quançjou" "Tyanjin" və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klublarını çalışdırıb.
Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Özbəkistan yığması tarixində ilk dəfə dünya çempionatında iştirak edəcək.
Son xəbərlər
16:11
Rəy
İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRHAnalitika
16:10
Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"Futbol
16:07
Foto
Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblərHərbi
15:59
Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaqDigər ölkələr
15:57
Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıbFərdi
15:55
Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıbİKT
15:54
Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 % azaldıbMaliyyə
15:49
Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilibFutbol
15:44