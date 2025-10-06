İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 06 oktyabr, 2025
    • 15:49
    Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilib
    Fabio Kannavaro

    İtaliya futbol millisinin sabiq müdafiəçisi Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    52 yaşlı mütəxəssis komandanı 2026-cı il dünya çempionatına hazırlayacaq.

    Kannavaronun son iş yeri 2025-ci ilin aprelində tərk etdiyi "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) olub. O, həmçinin "Udineze", "Benevento", Çinin "Quançjou" "Tyanjin" və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klublarını çalışdırıb.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Özbəkistan yığması tarixində ilk dəfə dünya çempionatında iştirak edəcək.

