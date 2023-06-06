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Estoniya yığmasının Azərbaycan millisi ilə oyun üçün heyəti bəlli olub

Estoniya yığmasının Azərbaycan millisi ilə oyun üçün heyəti bəlli olub Baş məşqçi Tomas Heberli 25 oyunçuya dəvət göndərib
Futbol
6 İyun , 2023 13:43
Estoniya yığmasının Azərbaycan millisi ilə oyun üçün heyəti bəlli olub

Estoniya millisinin AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində Azərbaycan və Belçika yığmalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti bəlli olub.

"Report" yerli federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Tomas Heberli 25 oyunçuya dəvət göndərib.

Qapıçılar: Karl Yakob Heyn ("Arsenal", İngiltərə), Matvey İqonen ("Podbeskidze", Polşa), Karl Andre Vallner ("Levadiya")

Müdafiəçilər: Tayo Teniste ("Tammeka"), Karol Mets (“Sent Pauli”, Almaniya), Yoonas Tamm (“Styaua”, Rumıniya), Nikita Baranov ("Pünik", Ermənistan), Myarten Kuusk, Mixael Lilander, Marco Lukka (hamısı "Flora"), Rasmus Petson, Edgar Tur (hər ikisi "Levadiya")

Yarımmüdafiəçilər və hücumçular: Konstantin Vasilyev, Henrik Oyamaa, Sten Reinkort (hamısı "Flora"), Henri Anier (klubsuz), Rauno Sappinen ("Stal", Polşa), Mattias Kyayt ("Rapid", Avstriya), Erik Sorqa ("Lokomotiv", Bolqarıstan), Martin Miller ("Flora"), Vlasiy Sinyavski ("Slavaçko", Çexiya), Markus Poom “Şemrok Rovers” (İrlandiya), Georgi Tunjov (SPAL, İtaliya), Rokko Robert Şeyn ("Utrext"), Martin Vetkal ("Roma", İtaliya)

Qeyd edək ki, iyunun 17-də Bakıda Azərbaycan komandasının qonağı olacaq Estoniya seçməsi üç gün sonra Belçikanı qəbul edəcək.

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