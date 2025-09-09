İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Emin Mahmudov: "Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 23:19
    Emin Mahmudov: Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm

    Emin Mahmudov Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğu üçün xoşbəxtdir.

    "Report" xəbər verir ki, milli komandanın kapitanı bunu DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Bakıda Ukraynaya qarşı keçirilən oyunundan  (1:1) sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Rekordu yeniləmək üçün çox əziyyət çəkdim. Buna görə komanda yoldaşlarıma təşəkkür edirəm", - o vurğulayıb.

    Millinin kapitanı müvəqqəti baş məşqçi Ayxan Abbasov barədə də fikirlərini bölüşüb:

     "O, qısa zamanda yığmada nəyisə dəyişə bilməzdi. Bizə stimul olmaq üçün bəzi sözlər dedi. İnanıram ki, növbəti matçlarda da uğurlu nəticələr qazanacağıq".

    Qeyd edək ki, Ukrayna ilə görüşdə penaltidən fərqlənən Emin Mahmudov 15 qolla millinin ən məhsuldar futbolçusu olub. İkinci pillədə qərarlaşan Qurban Qurbanovun hesabında 14 qol var.

    DÇ-2026 Futbol emin mahmudov Bombardir

    Son xəbərlər

    23:20

    Ukraynaya silah almaq üçün 2,7 milyard dollarlıq vəsait ayrılıb

    Digər ölkələr
    23:19

    Emin Mahmudov: "Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    23:16

    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub

    Hadisə
    23:13

    İran və AEBA yeni əməkdaşlıq şərtləri barədə razılığa gəlib

    Region
    23:05

    Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdır

    Xarici siyasət
    23:00

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    22:44

    Tusk: Polşa Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun ən böyük alıcısı olacaq

    Digər ölkələr
    22:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazandığımız ilk xal yığmaya əlavə ruh verəcək"

    Futbol
    22:23

    Gəncədə üç yaşlı uşaq çoxmərtəbəli binadan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti