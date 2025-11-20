Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"
- 20 noyabr, 2025
- 13:54
Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində yer aldığı 13-cü qrupdan çıxa bilməməsinin səbəbləri var.
"Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Elxan Abdullayev AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
O, ilk görüşdə Çexiyaya böyükhesablı məğlubiyyəti (1:6) rəqibin gücü və qırmızı vərəqə ilə əlaqələndirib:
"Təəssüf ki, qrupdan çıxa bilmədik. Ancaq bunun da müəyyən səbəbləri var. Üç fərqli oyun keçirdik. Hələ turnirdən əvvəl qrupun favoriti Çexiya yığması hesab olunurdu. Onlar həqiqətən də yüksək səviyyədə çıxış etdiklərini göstərdilər. İlk matçı çexlərə qarşı keçirdik. Rəqib onsuz da güclü idi. Üstəlik, Hikmət Cəbrayılzadənin 75-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alması işimizi daha da çətinləşdirdi. Azlıqda qaldıqdan sonra 3 qol buraxdıq. Hikmət aparıcı futbolçularımızdan biri idi. Onun sonrakı iki görüşü buraxmasının da oyunumuza böyük təsiri oldu".
E.Abdullayev Şimali İrlandiya (0:1) və Malta (2:1) ilə qarşılaşmaları da dəyərləndirib:
"İkinci matçda Şimali İrlandiyaya məğlub olsaq da, onlarla başabaş mübarizə apardıq. Komandamız yaxşı oynadı, qol şansları yaratdı. Təəssüf ki, dəyərləndirə bilmədik. Maltaya qarşı son görüşü futbolçular yaxşı keçirdilər. Rəqib heç də zəif deyildi, üstəlik, öz meydanında oynayırdı. Bizim komandamızda isə yorğunluq var idi. Eyni zamanda, ilk iki matçda məğlub olduğumuz üçün futbolçuların motivasiyası aşağı idi. Buna baxmayaraq, hətta hesabda geri düşdüyümüz halda özümüzdə güc tapdıq və qələbə qazandıq".
O, komandanın ümumi çıxışından razı qaldığını deyib:
"Ümumilikdə nəticədən olmasa da, komandanın çıxışından razı qaldım. Çünki futbolçular xarakter göstərdilər. Bu heyətin potensialı var. Sadəcə, uğurlu nəticə qazanmaq üçün klublarla birlikdə daha çox çalışmaq lazımdır".
Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin Maltanın Ta Qali şəhərində keçirilən oyunlarında Çexiyaya 1:6, Şimali İrlandiyaya 0:1 hesabı ilə uduzub, son görüşdə isə meydan sahiblərinə qalib gəlib - 2:1.