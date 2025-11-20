İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"

    Futbol
    • 20 noyabr, 2025
    • 13:54
    Elxan Abdullayev: Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində yer aldığı 13-cü qrupdan çıxa bilməməsinin səbəbləri var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Elxan Abdullayev AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, ilk görüşdə Çexiyaya böyükhesablı məğlubiyyəti (1:6) rəqibin gücü və qırmızı vərəqə ilə əlaqələndirib:

    "Təəssüf ki, qrupdan çıxa bilmədik. Ancaq bunun da müəyyən səbəbləri var. Üç fərqli oyun keçirdik. Hələ turnirdən əvvəl qrupun favoriti Çexiya yığması hesab olunurdu. Onlar həqiqətən də yüksək səviyyədə çıxış etdiklərini göstərdilər. İlk matçı çexlərə qarşı keçirdik. Rəqib onsuz da güclü idi. Üstəlik, Hikmət Cəbrayılzadənin 75-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alması işimizi daha da çətinləşdirdi. Azlıqda qaldıqdan sonra 3 qol buraxdıq. Hikmət aparıcı futbolçularımızdan biri idi. Onun sonrakı iki görüşü buraxmasının da oyunumuza böyük təsiri oldu".

    E.Abdullayev Şimali İrlandiya (0:1) və Malta (2:1) ilə qarşılaşmaları da dəyərləndirib:

    "İkinci matçda Şimali İrlandiyaya məğlub olsaq da, onlarla başabaş mübarizə apardıq. Komandamız yaxşı oynadı, qol şansları yaratdı. Təəssüf ki, dəyərləndirə bilmədik. Maltaya qarşı son görüşü futbolçular yaxşı keçirdilər. Rəqib heç də zəif deyildi, üstəlik, öz meydanında oynayırdı. Bizim komandamızda isə yorğunluq var idi. Eyni zamanda, ilk iki matçda məğlub olduğumuz üçün futbolçuların motivasiyası aşağı idi. Buna baxmayaraq, hətta hesabda geri düşdüyümüz halda özümüzdə güc tapdıq və qələbə qazandıq".

    O, komandanın ümumi çıxışından razı qaldığını deyib:

    "Ümumilikdə nəticədən olmasa da, komandanın çıxışından razı qaldım. Çünki futbolçular xarakter göstərdilər. Bu heyətin potensialı var. Sadəcə, uğurlu nəticə qazanmaq üçün klublarla birlikdə daha çox çalışmaq lazımdır".

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin Maltanın Ta Qali şəhərində keçirilən oyunlarında Çexiyaya 1:6, Şimali İrlandiyaya 0:1 hesabı ilə uduzub, son görüşdə isə meydan sahiblərinə qalib gəlib - 2:1.

    Elxan Abdullayev Avropa çempionatı Azərbaycan millisi U-19 yığması

    Son xəbərlər

    14:16

    Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edib

    Region
    14:13

    İrandan Azərbaycana uçuş aparatı ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:09

    Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04

    Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:01

    Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edib

    Digər ölkələr
    13:54

    Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"

    Futbol
    13:50

    Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

    Sağlamlıq
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Hadruta çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti