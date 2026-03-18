Elşən Abdullayev I Liqada fevralın ən yaxşı qolunun müəllifi kimi mükafatlandırılıb
Futbol
- 18 mart, 2026
- 15:28
Azərbaycan I Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Baku Sportinq" klubunun futbolçusu Elşən Abdullayev mükafatlandırılıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib.
Fevralın ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafatı XIX turun "Baku Sportinq" – "Mingəçevir" qarşılaşmasından əvvəl Peşəkar Futbol Liqasının Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.
