    Elçin Məmmədov UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Komitəsinin iclasında iştirak edib

    AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov UEFA-nın Nyon şəhərindəki baş qərargahında Klubların Lisenziyalaşdırma Komitəsinin iclasında komitə üzvü qismində iştirak edib.

    "Report" milli assosiasiyanın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, toplantıda UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırılması və Maliyyə Dayanıqlığı üzrə qaydalarda nəzərdə tutulmuş dəyişikliklər, həmçinin müasir futbolun aktual mövzularından olan çoxsaylı klub sahibliyi (multi-club ownership) məsələləri əsas müzakirə predmeti olub.

    Səfər çərçivəsində E.Məmmədov həmçinin UEFA-nın müxtəlif departament rəhbərləri ilə işgüzar görüşlər keçirərək gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib.

    Son xəbərlər

    13:19

    Vüsal Şıxəliyev: Azərbaycanda innovasiyaya giriş və çıxışın balansının təmin edilməsi vacibdir

    Elm və təhsil
    13:14

    Talqat Aldıbergenov: "Bu il TBNM üzrə konteyner daşınması iki dəfə arta bilər"

    Digər ölkələr
    13:14

    Duşan Vlahoviç "Milan" və "Bavariya"nın maraq dairəsinə düşüb

    Futbol
    13:12

    Ucarda çaqqal insanlara hücum edib, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    13:10
    Foto

    Prezidentin II Dünya müharibəsi iştirakçılarına yardım sərəncamı 2 minə yaxın şəxsə şamil olunacaq

    Sosial müdafiə
    13:10

    Elçin Məmmədov UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Komitəsinin iclasında iştirak edib

    Futbol
    12:52

    Azərbaycanda çimərlik futbolu üzrə Superliqa və Gənclər Liqasının təşkili iyunda nəzərdə tutulub

    Futbol
    12:52

    Kür çayında su səviyyəsinin artması ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilib

    İnfrastruktur
    12:51

    Vahid Ələkbərov: "Füzulidəki uşaq bağçası yeni nəslin formalaşmasına stimul verəcək"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti