Dünyanın ən yaxşı 10 mərkəz müdafiəçisi açıqlanıb

“FourFourTwo” nəşri dünyanın ən yaxşı mərkəz müdafiəçilərini açıqlayıb.
“Report” xəbər verir ki, 10 futbolçunun yer aldığı siyahıya avstriyalı David Alaba başçılıq edir.
İspaniyanın “Real Madrid” klubunun müdafiəçisi öz mövqeyinin ən yaxşısı hesab edilib. Maraqlıdır ki, “kral klubu”nun 3 oyunçusu ilk “10-luğ”a salınıb.
1. David Alaba (“Real Madrid”, İspaniya)
2. Markinyoş (PSJ, Fransa)
3. Ruben Diaş (“Mançester Siti”, İngiltərə)
4. Antonio Rudiger (“Real” Madrid”, İspaniya)
5. Kim Min Çje (“Napoli”, İtaliya)
6. Vilyam Saliba (“Arsenal”, İngiltərə)
7. Vircil Van Deyk (“Liverpul”, İngiltərə)
8. Dayo Upamekano (“Bavariya”, Almaniya)
9. Eder Militao (“Real Madrid”, İspaniya)
10. Kristian Romero (“Tottenhem”, İngiltərə)