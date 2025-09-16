Dünya çempionu Avstraliyada klubunu dəyişib
Futbol
16 sentyabr, 2025
- 13:05
2010-cu ildə İspaniya millisinin heyətində dünya çempionu adını qazanmış Xuan Mata Avstraliyada klubunu dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, "Vestern Sidney"lə müqaviləsinin müddəti bitən 37 yaşlı yarımmüdafiəçi Avstraliyanın digər klubu "Melburn Viktori" ilə anlaşıb.
Bu barədə Melburn təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. X.Mata klub tarixində "64" nömrəli formanı geyən ilk futbolçu olacaq.
Qeyd edək ki, İspaniya yığmasının sabiq üzvü 2024-cü ildən Avstraliya çempionatında çıxış edir.
