    Futbol
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:50
    Dünya çempionatına vəsiqə qazanan komanda məşhur baş məşqçi ilə vidalaşa bilər

    Futbol üzrə Uruqvay millisi argentinalı baş məşqçisi Marselo Byelsa ilə yollarını ayıra bilər.

    "Report" "Pasesuruguay" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 70 yaşlı mütəxəssis gələcəyini müzakirə etmək üçün Uruqvay Futbol Assosiasiyasının rəhbərliyi ilə görüşəcək.

    Qurum onun qalıb-qalmayacağından əmin deyil.

    Qeyd edək ki, Byelsa 2023-cü ilin mayından Uruqvay yığmasında işləyir. Komanda onun rəhbərliyi altında DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    Uruqvay millisi Marselo Byelsa Baş məşqçi DÇ-2026

