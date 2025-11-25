İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Dieqo Maradonanın həyatı animasiya serialı olaraq ekranlaşdırılacaq

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:50
    Dieqo Maradonanın həyatı animasiya serialı olaraq ekranlaşdırılacaq

    Əfsanəvi argentinalı futbolçu Dieqo Maradonanın həyatı animasiya serialı olaraq ekranlaşdırılacaq.

    "Report"un "A Bola"ya istinadən məlumatına görə, layihə Hindistan şirkəti tərəfindən reallaşdırılacaq.

    Şirkət artıq personajla bağlı bütün zəruri hüquqları əldə edib. Film Maradonanın futbola addım atdığı ilk illərdən dünya şöhrətli futbolçu olmasına qədərki həyat yolunu əks etdirəcək.

    Burada onun karyerasının əsas anları, şəxsi həyatı və özündən sonra qoyduğu dərin mədəni izlər nümayiş olunacaq.

    Hazırda layihə işlənmə mərhələsindədir. Yaxın zamanda yaradıcı komanda və filmin tarixi haqqında daha ətraflı məlumatın açıqlanacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Argentina millisinin heyətində dünya çempionu olan Dieqo Maradona 2020-ci il noyabrın 25-də, 60 yaşında vəfat edib.

    Dieqo Maradona animasiya serialı Hindistan şirkəti

    Son xəbərlər

    18:27

    Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    18:26

    Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldı

    Xarici siyasət
    18:19

    Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:13

    Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edib

    Digər ölkələr
    18:11
    Foto

    Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:02

    "Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırır

    Energetika
    18:02

    Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:58

    Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaq

    Digər ölkələr
    17:57
    Foto

    "Rabitəbank" 31-ci filialını açdı

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti