DÇ-2027: Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 16:32
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, C Liqasının III qrupunda yer alan komandamız 2026-cı ilin martında mübarizəyə start verəcək.
Millinin oyunlarının təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:
3 mart 2026-cı il
Azərbaycan - Şimali Makedoniya
7 mart
Macarıstan - Azərbaycan
14 aprel
Andorra - Azərbaycan
18 aprel
Azərbaycan - Andorra
5 iyun
Azərbaycan - Macarıstan
9 iyun
Şimalı Makedoniya - Azərbaycan
Qeyd edək ki, oyunların keçiriləcəyi stadionlar və başlama vaxtı barədə daha sonra məlumat veriləcək.
Son xəbərlər
17:09
"Aqrar Məşvərət Şurası" İctimai Birliyinin növbəti iclası keçirilibASK
17:07
Foto
Ramin Məmmədov Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübDin
17:06
Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"İKT
17:04
"Sabah"ın akademiyasında uşaq hüquqlarının qorunması mövzusunda seminar keçirilibFutbol
17:04
"Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edibMaliyyə
17:01
ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyirİKT
16:57
Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıbFutbol
16:57
Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilibXarici siyasət
16:55