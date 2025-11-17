İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    DÇ-2027: Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 16:32
    DÇ-2027: Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, C Liqasının III qrupunda yer alan komandamız 2026-cı ilin martında mübarizəyə start verəcək.

    Millinin oyunlarının təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:

    3 mart 2026-cı il

    Azərbaycan - Şimali Makedoniya

    7 mart

    Macarıstan - Azərbaycan

    14 aprel

    Andorra - Azərbaycan

    18 aprel

    Azərbaycan - Andorra

    5 iyun

    Azərbaycan - Macarıstan

    9 iyun

    Şimalı Makedoniya - Azərbaycan

    Qeyd edək ki, oyunların keçiriləcəyi stadionlar və başlama vaxtı barədə daha sonra məlumat veriləcək.

    Azərbaycan millisi qadınlardan ibarət yığma Futbol DÇ-2027-nin seçmə mərhələsi

    Son xəbərlər

    17:09

    "Aqrar Məşvərət Şurası" İctimai Birliyinin növbəti iclası keçirilib

    ASK
    17:07
    Foto

    Ramin Məmmədov Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Din
    17:06

    Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"

    İKT
    17:04

    "Sabah"ın akademiyasında uşaq hüquqlarının qorunması mövzusunda seminar keçirilib

    Futbol
    17:04

    "Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edib

    Maliyyə
    17:01

    ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

    İKT
    16:57

    Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:57

    Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib

    Xarici siyasət
    16:55

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" yatağında kəşfiyyatın növbəti mərhələsinə hazırlaşırıq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti