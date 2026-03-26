    DÇ-2026: Türkiyə-Rumıniya oyunu ilə pley-off yarımfinallarına start veriləcək

    Futbol
    • 26 mart, 2026
    • 09:01
    DÇ-2026: Türkiyə-Rumıniya oyunu ilə pley-off yarımfinallarına start veriləcək

    Futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B, C və D yolunda ümumilikdə səkkiz oyun keçiriləcək.

    Türkiyə millisi İstanbulda Rumıniya seçməsi ilə üz-üzə gələcək. "Beşiktaş Park" stadionunda təşkil edəcək matç Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

    Yarımfinal və final qarşılaşmaları bir oyundan ibarətdir. Həlledici görüşlər martın 31-də baş tutacaq.

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off oyunları

    Yarımfinal

    A yolu

    23:45. İtaliya - Şimali İrlandiya

    23.45. Uels - Bosniya və Herseqovina

    B yolu

    23:45. Ukrayna - İsveç

    24:45. Polşa - Albaniya

    C yolu

    21:00. Türkiyə - Rumıniya

    23:45. Slovakiya - Kosovo

    D yolu

    23:45. Danimarka - Şimali Makedoniya

    23:45. Çexiya - İrlandiya

    Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq. Meydan sahibləri - ABŞ, Kanada, Meksika ilə yanaşı, Kurasao, Panama, Haiti, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fildişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Şotlandiya, İspaniya, Avstriya və Belçika DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.

