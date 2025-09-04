DÇ-2026: Türkiyə millisi bu gün Gürcüstanın, Almaniya isə Slovakiyanın qonağı olacaq
- 04 sentyabr, 2025
- 10:47
2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, A, G, J və E qrupunda ümumilikdə 8 qarşılaşma gerçəkləşəcək.
A qrupunda yer alan Almaniya millsi ilk görüşündə Slovakiyanın qonağı olacaq. E qrupunda qərarlaşan Türkiyə yığması birinci matçında səfərdə Gürcüstanla üz-üzə gələcək.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
4 sentyabr
A qrupu
22:45. Slovakiya – Almaniya
22:45. Lüksemburq – Şimali İrlandiya
G qrupu
20:00. Litva – Malta
22:45. Niderland – Polşa
Xal durumu: Finlandiya – 7 (4 oyun), Niderland – 6 (2 oyun), Polşa – 6 (3 oyun), Litva – 2 (3 oyun), Malta – 1 (4 oyun)
J qrupu
18:00. Qazaxıstan – Uels
22:45. Lixtenşteyn – Belçika
Xal durumu: Şimali Makedoniya – 8 (4 oyun), Uels – 7 (4 oyun), Belçika - 4 (2 oyun), Qazaxıstan – 3 (3 oyun), Lixtenşteyn – 0 (3 oyun)
E qrupu
20:00. Gürcüstan – Türkiyə
22:45. Bolqarıstan – İspaniya