    DÇ-2026: Türkiyə millisi bu gün Gürcüstanın, Almaniya isə Slovakiyanın qonağı olacaq

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 10:47
    DÇ-2026: Türkiyə millisi bu gün Gürcüstanın, Almaniya isə Slovakiyanın qonağı olacaq

    2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün baş tutacaq. 

    "Report"un məlumatına görə, A, G, J və E qrupunda ümumilikdə 8 qarşılaşma gerçəkləşəcək. 

    A qrupunda yer alan Almaniya millsi ilk görüşündə Slovakiyanın qonağı olacaq. E qrupunda qərarlaşan Türkiyə yığması birinci matçında səfərdə Gürcüstanla üz-üzə gələcək. 

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    4 sentyabr

    A qrupu 

    22:45. Slovakiya – Almaniya

    22:45. Lüksemburq – Şimali İrlandiya

    G qrupu

    20:00. Litva – Malta

    22:45. Niderland – Polşa

    Xal durumu: Finlandiya – 7 (4 oyun), Niderland – 6 (2 oyun), Polşa – 6 (3 oyun), Litva – 2 (3 oyun), Malta – 1 (4 oyun)

    J qrupu

    18:00. Qazaxıstan – Uels

    22:45. Lixtenşteyn – Belçika

    Xal durumu: Şimali Makedoniya – 8 (4 oyun), Uels – 7 (4 oyun), Belçika - 4 (2 oyun),  Qazaxıstan – 3 (3 oyun),  Lixtenşteyn – 0 (3 oyun)

    E qrupu

    20:00. Gürcüstan – Türkiyə

    22:45. Bolqarıstan – İspaniya

    Gürcüstan - Türkiyə DÇ-2026 seçmə mərhələ Slovakiya - Almaniya matç

