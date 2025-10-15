DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanan komandaların sayı 28-ə çatıb
Futbol
15 oktyabr, 2025
- 09:51
2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında indiyədək 28 ölkənin iştirakı rəsmiləşib.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq İngiltərə, Seneqal, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və Fil Dişi Sahili milliləri mundiala vəsiqə qazanıblar.
Üç meydan sahibi ilə yanaşı, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fil Dişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə seçmələri də turnirdə mübarizə aparacaqlar.
Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.
