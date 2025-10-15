İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanan komandaların sayı 28-ə çatıb

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 09:51
    DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanan komandaların sayı 28-ə çatıb

    2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında indiyədək 28 ölkənin iştirakı rəsmiləşib.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq İngiltərə, Seneqal, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və Fil Dişi Sahili milliləri mundiala vəsiqə qazanıblar.

    Üç meydan sahibi ilə yanaşı, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fil Dişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə seçmələri də turnirdə mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

    DÇ-2026 Mundialın iştirakçıları final mərhələsi Futbol
    Number of teams qualified for 2026 World Cup reaches 28

    Son xəbərlər

    11:05

    Aydın Kərimov: "Şuşada 45 binanın tikintisinə başlanılıb"

    İnfrastruktur
    11:00

    Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıb

    İnfrastruktur
    10:59

    "Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

    Biznes
    10:57

    Tural Hacılı: "Azərbaycan Belarusa məhsul ixracını 77 % artırıb"

    Biznes
    10:50

    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    10:48

    Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedir

    Turizm
    10:45
    Foto

    Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilib

    Energetika
    10:41

    Sədr müavini: "Sağlamlıq və tibbi turizmdə rəqabət artmaqdadır"

    Turizm
    10:38

    Azərbaycan 9 ayda emal etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti