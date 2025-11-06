İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    DÇ-2026: Fransa yığmasının Azərbaycanla oyun üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:40
    DÇ-2026: Fransa yığmasının Azərbaycanla oyun üçün heyəti açıqlanıb

    Fransa yığmasının DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna və Azərbaycan millilərinə qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Didye Deşam D qrupunda noyabrın 13-də evdə Ukrayna , 16-də isə Bakıda Azərbaycan millisinə qarşı baş tutacaq matçlara 24 futbolçu dəvət edib.

    Qapıçılar: Lik Şevalye , Mayk Menyan , Bryis Samba

    Müdafiəçilər: Conatan Kloss, Lyuka Diny, Teo Ernandes, İbrahima Konate, Jül Kunde, Benjamen Pavar, Uilyam Saliba, Deyo Upamekano

    Yarımmüdafiəçilər: Eduardo Kamavinqa, Mateo Qenduzi, Manu Kone, Adrian Rabiot, Orelian Çuameni,Uorren Zair-Emri

    Hücumçular: Bredli Barkola, Usman Dembele, Desir Due, Randal Kolo Muani, Kilian Mbappe, Maykl Olise, Markus Tyuram

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Fransa qarşılaşması noybarın 16-da, saat 21:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

