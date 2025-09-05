DÇ-2026: Bu gün Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti oyunlar baş tutacaq
- 05 sentyabr, 2025
- 09:50
2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, B, C, D, I, L, qruplarında ümumilikdə 10 görüş baş tutacaq.
Fernandu Santuşun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan yığmasının yer aldığı D qrupunda Ukrayna və Fransa komandaları Polşada üz-üzə gələcəklər.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
5 sentyabr
B qrupu
22:45. İsveçrə - Kosovo
22:45. Sloveniya - İsveç
Xal durumu: Kosovo - 0, Sloveniya - 0, İsveçrə - 0, İsveç - 0.
C qrupu
22:45. Danimarka - Şotlandiya
22:45. Yunanıstan - Belarus
Xal durumu: Belarus - 0, Danimarka - 0, Yunıstan - 0, Şotlandiya - 0.
D qrupu
22:45. Ukrayna - Fransa
22:45. İslandiya - Azərbaycan
Xal durumu: Azərbaycan - 0, Fransa - 0, İslandiya - 0, Ukrayna - 0.
I qrupu
22:45. Moldova - İsrail
22:45. İtaliya - Estoniya
Xal durumu: Norveç - 12, İsrail - 6, İtaliya - 3, Estoniya - 3, Moldova - 0.
L qrupu
22:45. Monteneqro - Çexiya
22:45. Farer Adaları - Xorvatiya
Xal durumu: Çexiya - 9, Xorvatiya - 6, Monteneqro - 6, Farer Adaları - 3, Cəbəllütariq - 0.