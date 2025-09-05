İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    DÇ-2026: Bu gün Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti oyunlar baş tutacaq

    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 09:50
    DÇ-2026: Bu gün Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti oyunlar baş tutacaq

    2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün baş tutacaq. 

    "Report"un məlumatına görə, B, C, D, I, L, qruplarında ümumilikdə 10 görüş baş tutacaq.  

    Fernandu Santuşun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan yığmasının yer aldığı D qrupunda Ukrayna və Fransa komandaları Polşada üz-üzə gələcəklər. 

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    5 sentyabr

    B qrupu

    22:45. İsveçrə - Kosovo

    22:45. Sloveniya - İsveç

    Xal durumu: Kosovo - 0, Sloveniya - 0, İsveçrə - 0, İsveç - 0.

    C qrupu

    22:45. Danimarka - Şotlandiya

    22:45. Yunanıstan - Belarus

    Xal durumu: Belarus - 0, Danimarka - 0, Yunıstan - 0, Şotlandiya - 0.

    D qrupu

    22:45. Ukrayna - Fransa

    22:45. İslandiya - Azərbaycan

    Xal durumu: Azərbaycan - 0, Fransa - 0, İslandiya - 0, Ukrayna - 0.

    I qrupu 

    22:45. Moldova - İsrail

    22:45. İtaliya - Estoniya

    Xal durumu: Norveç - 12, İsrail - 6, İtaliya - 3, Estoniya - 3, Moldova - 0.

    L qrupu

    22:45. Monteneqro - Çexiya

    22:45. Farer Adaları - Xorvatiya

    Xal durumu: Çexiya - 9, Xorvatiya - 6, Monteneqro - 6, Farer Adaları - 3, Cəbəllütariq - 0.

    DÇ-2026 Futbol dünya çempionatı

    Son xəbərlər

    11:08

    Azərbaycanda 8 ayda 150-dən çox yeni dövlət standartı təsdiqlənib

    Biznes
    11:02
    Foto

    Naxçıvanda istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə nəticəsində ölən şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:00

    AFFA-nın baş katibi: "Azərbaycan millisinin futbolçuları öz qarşılarına tələb qoymalıdırlar"

    Futbol
    10:52
    Foto

    Dövlət Xidməti müəllimlər üçün tədbir keçirib

    Daxili siyasət
    10:48

    Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edir

    Biznes
    10:47

    Yenicag.az saytının 18 yaşı tamam olur

    Media
    10:46

    Bəzi rayonlara leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:42

    Azərbaycanda 47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı haker hücumlarının qurbanı olub

    İKT
    10:40

    Tural Məmmədov: "AzStateNet" üzərindən 263 milyona yaxın zərərli keçid bloklanıb"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti