    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 09:26
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində bu gün növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, G və L qruplarında ümumilikdə 6 oyun baş tutacaq.

    Almaniya evdə Slovakiya, Niderland isə Litva ilə üz-üzə gələcək. Xorvatiya səfərdə Monteneqronun qonağı olacaq.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    17 noyabr

    A qrupu

    23:45. Şimali İrlandiya - Lüksemburq

    23:45. Almaniya - Slovakiya

    Xal durumu: Almaniya - 12, Slovakiya - 12, Şimali İrlandiya - 6, Lüksemburq - 0.

    G qrupu

    23:45. Malta - Polşa

    23:45. Niderland - Litva

    Xal durumu: Niderland - 17, Polşa - 14, Finlandiya - 10, Malta - 5, Litva - 3.

    L qrupu

    23:45. Çexiya - Cəbəllütariq

    23:45. Monteneqro - Xorvatiya

    Xal durumu: Xorvatiya - 19, Çexiya - 13, Farer Adaları - 12, Monteneqro - 9, Cəbəllütariq - 0.

