DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək
- 17 noyabr, 2025
- 09:26
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində bu gün növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, G və L qruplarında ümumilikdə 6 oyun baş tutacaq.
Almaniya evdə Slovakiya, Niderland isə Litva ilə üz-üzə gələcək. Xorvatiya səfərdə Monteneqronun qonağı olacaq.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
17 noyabr
A qrupu
23:45. Şimali İrlandiya - Lüksemburq
23:45. Almaniya - Slovakiya
Xal durumu: Almaniya - 12, Slovakiya - 12, Şimali İrlandiya - 6, Lüksemburq - 0.
G qrupu
23:45. Malta - Polşa
23:45. Niderland - Litva
Xal durumu: Niderland - 17, Polşa - 14, Finlandiya - 10, Malta - 5, Litva - 3.
L qrupu
23:45. Çexiya - Cəbəllütariq
23:45. Monteneqro - Xorvatiya
Xal durumu: Xorvatiya - 19, Çexiya - 13, Farer Adaları - 12, Monteneqro - 9, Cəbəllütariq - 0.