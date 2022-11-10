Haqqımızda

Daha bir ölkə dünya çempionatı üçün yekun heyətini açıqlayıb

Daha bir ölkə dünya çempionatı üçün yekun heyətini açıqlayıb Futbol üzrə Uruqvay millisinin bu il Qətərdə təşkil olunacaq dünya çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb.
Futbol
10 Noyabr , 2022 20:49
Daha bir ölkə dünya çempionatı üçün yekun heyətini açıqlayıb

Futbol üzrə Uruqvay millisinin bu il Qətərdə təşkil olunacaq dünya çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb.

"Report" Uruqvay Futbol Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbərv verir ki, 26 nəfərlik siyahıda Luis Suares, Edinson Kavani, Darvin Nunyes və Federiko Velverde kimi oyunçular da yer alıb.

Qapıçılar: Fernando Muslera ("Qalatasaray", Türkiyə), Serxio Roçet ("Nasyonal"), Sebastyan Sosa ("İndependyente", Argentina)

Müdafiəçilər: Xose Mariya Ximenes ("Atletiko" Madrid, İspaniya), Sebastyan Koates ("Sportinq", Portuqaliya), Dieqo Qodin ("Atletiko Mineyro", Braziliya), Martin Kaseres ("Los-Anceles Qelaksi”, ABŞ), Ronald Arauxo ("Barselona", İspaniya), Xose Luis Rodriges (“Nasyonal"), Luis Espino ("Kadis", İspaniya), Matias Oliveyra ("Napoli", İtaliya), Matias Vinya ("Roma", İtaliya)

Yarımmüdafiəçilər: Rodriqo Bentankur ("Tottenhem", İngiltərə), Felipe Karbalyo, Felipe Karbalyo (hər ikisi "Nasyonal"), Matias Vesino ("Latsio", İtaliya), Xiorxyan de Arraskaeta ("Flamenqo", Braziliya), Fakundo Pelyistri ("Mançester Yunayted", İngiltərə), Martin Satriano ("Empoli", İtaliya), Fakundo Torres ("Orlando Citi", ABŞ)

Hücumçular: Darvin Nunyes ("Liverpul", İngiltərə), Luis Suares ("Nasyonal"), Edinson Kavani ("Valensiya", İspaniya), Nikolas Lopes ("UANL Tiqres", Meksika)

Qeyd edək ki, Uruqvay millisi mundialda Portuqaliya, Qana və Cənubi Koreya ilə birlikdə H qrupunda mübarizə aparacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Луис Суарес попал в окончательную заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022

Ən çox oxunan xəbərlər

Havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı enəcək, yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı enəcək, yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
4 Noyabr , 2022 17:13
Rəşad Dağlı qətl törətməkdə şübhəli bilinir
Rəşad Dağlı qətl törətməkdə şübhəli bilinir
9 Noyabr , 2022 07:39
Prokurorluq Rəşad Dağlı ilə bağlı məlumat yayıb
Prokurorluq Rəşad Dağlı ilə bağlı məlumat yayıb
9 Noyabr , 2022 10:28
Vətəndaşlara ağac tingləri paylanılıb
FotoVətəndaşlara ağac tingləri paylanılıb
4 Noyabr , 2022 15:16
Mayis Bərxudarova general-leytenant, Sübhan Bəkirova isə vitse-admiral rütbəsi verilib
Mayis Bərxudarova general-leytenant, Sübhan Bəkirova isə vitse-admiral rütbəsi verilib
4 Noyabr , 2022 14:32
Rəşad Dağlı barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib - YENİLƏNİB-2
FotoRəşad Dağlı barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib - YENİLƏNİB-2
10 Noyabr , 2022 20:59
Konfrans Liqası: “Qarabağ” “səpələnməmişlər”lərdən olacaq
Konfrans Liqası: “Qarabağ” “səpələnməmişlər”lərdən olacaq
4 Noyabr , 2022 09:28
Bakıda yanğın təhlükəli kafenin fəaliyyəti dayandırılıb
FotoBakıda yanğın təhlükəli kafenin fəaliyyəti dayandırılıb
4 Noyabr , 2022 09:57
Yevlaxda avtomobil kanala düşüb, bu gün toyu olacaq qız və qohumu ölüb - YENİLƏNİB-2
FotoYevlaxda avtomobil kanala düşüb, bu gün toyu olacaq qız və qohumu ölüb - YENİLƏNİB-2
7 Noyabr , 2022 10:49
Hacıqabulda hündürlükdən yıxılan gənc oğlanın bel fəqərəsi sınıb
Hacıqabulda hündürlükdən yıxılan gənc oğlanın bel fəqərəsi sınıb
9 Noyabr , 2022 05:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi