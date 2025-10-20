Cinayətkar qrup tərəfindən qaçırılan futbolçu ölü tapılıb
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 15:09
Qanada cinayətkar qrup tərəfindən qaçırılan seneqallı futbolçu Şeyk Ture ölü tapılıb.
"Report" "De Telegraaf"a istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı oyunçu dələduzluq və şantajın qurbanı olub.
Cinayətkarlar ona peşəkar klublardan birində sınaqdan keçəcəyini vəd ediblər. Ehtimal olunur ki, oğurlanmış futbolçunun ailəsindən onun azad edilməsi üçün böyük məbləğdə pul tələb olunub.
Qana hakimiyyəti hazırda hadisənin dəqiq səbəbini müəyyənləşdirmək üçün araşdırmalara başlayıb.
