Çexiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
Futbol
- 07 oktyabr, 2025
- 12:11
21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçiriləcək Çexiya - Azərbaycan oyununun təyinatları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Şimali Makedoniyadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.
Görüşü FIFA referisi Yovan Kaçevski idarə edəcək.
Ona Daniel Vasilevski ilə Aleksandar Georgieski kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Krumislav Georgiev yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, Çexiya - Azərbaycan matçı oktyabrın 10-da, saat 20:00-da Karvina şəhər stadionunda start götürəcək.
Son xəbərlər
13:37
Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirirXarici siyasət
13:35
Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaqFutbol
13:35
Azərbaycan hökuməti strateji investisiya layihələri üçün yeni dövlət zəmanətləri verməyə hazırdırMaliyyə
13:34
İlham Əliyev: Hazırda biz Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa yaşıl enerji dəhlizi üzərində işləyirikXarici siyasət
13:34
Prezident: TDT-yə üzv ölkələrlə Azərbaycan bir çox önəmli sərmayə layihələrini icra edibXarici siyasət
13:30
Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdırXarici siyasət
13:28
Prezident: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcəkXarici siyasət
13:27
AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaqBiznes
13:26