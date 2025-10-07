İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Çexiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:11
    Çexiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb

    21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçiriləcək Çexiya - Azərbaycan oyununun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Şimali Makedoniyadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

    Görüşü FIFA referisi Yovan Kaçevski idarə edəcək.

    Ona Daniel Vasilevski ilə Aleksandar Georgieski kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Krumislav Georgiev yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, Çexiya - Azərbaycan matçı oktyabrın 10-da, saat 20:00-da Karvina şəhər stadionunda start götürəcək.

