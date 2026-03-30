Cermeyn Defo "Uokinq" komandasının baş məşqçisi təyin olunub
- 30 mart, 2026
- 12:59
İngiltərə millisinin sabiq futbolçusu Cermeyn Defo "Uokinq" komandasının baş məşqçisi təyin olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə V divizion təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Keçmiş hücumçu daha əvvəl "Tottenhem" akademiyasında məşqçi kimi çalışıb.
Xatırladaq ki, Defo futbolçu karyerası ərzində "Tottenhem", "Vest Hem" və "Bornmut" kimi klubların formasını geyinib.
13:12
Nazir müavini: Rasim Balayevin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti və milli kinosu üçün ağır itkidirMədəniyyət
13:12
Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimi keçirilir - YENİLƏNİBMədəniyyət siyasəti
13:02
Nigar Alimova: "Torpaq və əmlak münasibətlərində əsas mesaj şəffaf idarəetmədir"İnfrastruktur
13:00
İsrail parlamenti büdcəni təsdiq edib: müdafiə xərcləri rekord səviyyədəDigər ölkələr
