    Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun: PSJ "Barselona"nın qonağı olacaq

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 09:12
    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində II turun növbəti oyunlar bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, daha 9 qarşılaşma təşkil ediləcək.

    Matçlardan ikisi Bakı vaxtı ilə 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürəcək.

    Günün maraqla gözlənilən dueli İspaniyada baş tutacaq. "Barselona" evdə Fransanın PSJ kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    II tur

    1 oktyabr

    20:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Kopenhagen" (Danimarka)

    20:45. "Yunion" (Belçika) – "Nyukasl" (İngiltərə)

    23:00. "Barselona" (İspaniya) – PSJ (Fransa)

    23:00. "Monako" (Fransa) – "Mançester Siti" (İngiltərə)

    23:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) – "Atletik" (İspaniya)

    23:00. "Napoli" (İtaliya) – "Sportinq" (Portuqaliya)

    23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya)

    23:00. "Arsenal" (İngiltərə) – "Olimpiakos" (Yunanıstan)

    23:00. "Bayer 04" (Almaniya) – PSV (Nİderland)

    Qeyd edək ki, II turun digər doqquz görüşü ötən gün keçirilib.

