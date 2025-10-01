Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun: PSJ "Barselona"nın qonağı olacaq
- 01 oktyabr, 2025
- 09:12
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində II turun növbəti oyunlar bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, daha 9 qarşılaşma təşkil ediləcək.
Matçlardan ikisi Bakı vaxtı ilə 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürəcək.
Günün maraqla gözlənilən dueli İspaniyada baş tutacaq. "Barselona" evdə Fransanın PSJ kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
II tur
1 oktyabr
20:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Kopenhagen" (Danimarka)
20:45. "Yunion" (Belçika) – "Nyukasl" (İngiltərə)
23:00. "Barselona" (İspaniya) – PSJ (Fransa)
23:00. "Monako" (Fransa) – "Mançester Siti" (İngiltərə)
23:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) – "Atletik" (İspaniya)
23:00. "Napoli" (İtaliya) – "Sportinq" (Portuqaliya)
23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya)
23:00. "Arsenal" (İngiltərə) – "Olimpiakos" (Yunanıstan)
23:00. "Bayer 04" (Almaniya) – PSV (Nİderland)
Qeyd edək ki, II turun digər doqquz görüşü ötən gün keçirilib.