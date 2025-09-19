İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Futbol
    • 19 sentyabr, 2025
    • 16:57
    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın iki minifutbol klubu 1/4 finala yüksəlib

    Azərbaycanın minifutbol klubları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin oyunlarına çıxıblar.

    "Report"un məlumatına görə, Monteneqro təmsilçisi "MFK Hram" kollektivi ilə qarşılaşan "Zirə" 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

    "Birbaşa Bakı" isə Yunanıstanın "Flaminqos" komandasını 3:1 hesabı ilə üstələyib.

    Hər iki komanda 1/4 finala adlayıb.

    Çexiya "Brno"suna məğlub olan (2:2, penalti seriyasında 2:3) "Aznur" isə mübarizəni dayandırıb.

    minifutbol üzrə çempionlar liqası "zirə" minifutbol komandası "Birbaşa Bakı" klubu uefa

