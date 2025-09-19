Çempionlar Liqası: Azərbaycanın iki minifutbol klubu 1/4 finala yüksəlib
Futbol
- 19 sentyabr, 2025
- 16:57
Azərbaycanın minifutbol klubları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin oyunlarına çıxıblar.
"Report"un məlumatına görə, Monteneqro təmsilçisi "MFK Hram" kollektivi ilə qarşılaşan "Zirə" 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
"Birbaşa Bakı" isə Yunanıstanın "Flaminqos" komandasını 3:1 hesabı ilə üstələyib.
Hər iki komanda 1/4 finala adlayıb.
Çexiya "Brno"suna məğlub olan (2:2, penalti seriyasında 2:3) "Aznur" isə mübarizəni dayandırıb.
